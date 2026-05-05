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Un capriolo finito in un canale è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Terni in assetto fluviale.

L’intervento è stato compiuto a Ponte S. Lorenzo, una frazione di Narni. I vigili del fuoco erano impegnati nelle ricerche nel corso d’acqua di Recentino di un uomo scomparso da alcuni giorni. Si sono quindi imbattuti nel capriolo, caduto nel canale che senza il loro aiuto sarebbe affogato in breve tempo.

L’animale è stato poi liberato lontano dall’acqua, come riferiscono gli stessi vigili del fuoco.

https://www.ansa.it/umbria/notizie/2026/05/04/vigili-del-fuoco-salvano-un-capriolo-finito-in-un-canale-nel-ternano_b6bd1e47-9108-471f-9018-a0e7f2e2d3f1.html