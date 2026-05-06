Allarme organici negli elicotteri dei Vigili del fuoco – appello della Cgil al Governo

Spread the love

La pressione sui Nuclei elicotteri dei Vigili del fuoco torna al centro del dibattito sindacale, mentre si avvicina la stagione estiva e cresce il rischio legato agli incendi boschivi. A denunciarlo è Mauro Giulianella, coordinatore nazionale Vigili del fuoco della Funzione pubblica Cgil, che segnala come la persistente carenza di personale specialista continui a gravare sulle specialità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: piloti, specialisti di aeromobile ed aero-soccorritori.

“Il Governo non risponde alle esigenze operative delle specialità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: piloti, specialisti di aeromobile ed aero-soccorritori. Nonostante le richieste, non è stata introdotta la misura necessaria per fronteggiare la carenza di personale ispettore aero-navigante, lasciando irrisolte criticità operative ormai evidenti”, afferma Giulianella.

Nel suo intervento, il dirigente sindacale contesta l’assenza di una misura strutturale capace di colmare il vuoto di organico e giudica “inaccettabile“ il rinvio di una risposta concreta, a fronte di una situazione definita grave. La proposta avanzata dal capo dipartimento di ridurre il corso a due mesi a costo zero viene indicata come una soluzione che finirebbe per trasferire sulle lavoratrici e sui lavoratori il peso delle inefficienze organizzative.

Secondo quanto denunciato dalla Funzione pubblica Cgil, il ricorso ad una norma emergenziale non prevederebbe il riconoscimento della decorrenza giuridica ed economica, con effetti penalizzanti diretti per il personale aeronavigante chiamato a coprire le necessità dell’Amministrazione senza adeguate tutele. Giulianella richiama inoltre la mancanza di programmazione, già responsabile di una condizione di forte stress operativo per le strutture impegnate sul fronte elicotteri.

“Ribadiamo la necessità di un intervento urgente del ministro e del Governo per superare questa situazione, garantendo soluzioni che non penalizzino economicamente il personale ed assicurino il pieno riconoscimento giuridico ed economico al termine del percorso formativo dei due mesi. Non è accettabile che si continui a fare affidamento sul senso di responsabilità del personale per coprire carenze strutturali. I Vigili del Fuoco non possono essere ricordati solo quando l’emergenza è già esplosa e cittadini e territori ne pagano le conseguenze”, conclude.

https://www.avionews.it/resource/25927-elicottero-ab-412-dei-vigili-del-fuoco-impegnato-nell-antincendio-foto-d-archivio.html