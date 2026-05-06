Ferentino, rogo in un appartamento per una candela accesa: muoiono 4 gatti, in salvo tre cani

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Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle ore 19 in un appartamento situato all’ultimo piano di un palazzo nella centrale località Sant’Agata, a Ferentino.

Sulla vicenda indagano i carabinieri per chiarire con precisione le cause del rogo. Secondo le testimonianze dei residenti, la proprietaria dell’abitazione, una donna conosciuta in zona per il suo forte amore per gli animali, si era allontanata da poco per partecipare alla messa in occasione della festa del Patrono Sant’Ambrogio, lasciando in casa diversi cani e gatti.

All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, i vigili urbani hanno notato del fumo uscire dall’appartamento e hanno immediatamente dato l’allarme. Gli agenti hanno tentato di contattare la proprietaria, ritenendo che potesse essere ancora all’interno dell’abitazione, ma non ricevendo risposta hanno avvisato i carabinieri e i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute più squadre dei pompieri, supportate da un’autoscala per raggiungere rapidamente l’ultimo piano dell’edificio.

Nel frattempo, uno dei vigili urbani, con il supporto dei vigili del fuoco, è riuscito a entrare nell’appartamento invaso dal fumo, mettendo in salvo almeno tre cani. Purtroppo per quattro gattini non c’è stato nulla da fare: sono morti a causa del fumo e delle fiamme che si erano ormai propagate in modo rapido. Il tempestivo intervento delle forze in campo non è riuscito a evitare il tragico epilogo per gli animali.

Poco dopo è stata rintracciata e fatta rientrare la proprietaria, che ha appreso con grande disperazione quanto accaduto. Carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale hanno lavorato insieme per evitare che l’incendio si estendesse ulteriormente, riuscendo a salvare l’appartamento, anche se i danni risultano comunque ingenti. Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo e hanno causato anche pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona, con traffico in tilt e curiosi accorsi sul posto.

https://www.ilmessaggero.it/frosinone/ferentino_rogo_in_un_appartamento_per_una_candela_accesa_muoiono_4_gatti_in_salvo_tre_cani-9505862.html