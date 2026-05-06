Gemona ricorda le vittime del terremoto: l’omaggio ad Alpini, Vigili del fuoco e soldati

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A cinquant’anni dal terremoto del 6 maggio 1976, Gemona del Friuli ha aperto la giornata delle commemorazioni rendendo omaggio ad Alpini, Vigili del fuoco e giovani soldati morti durante il sisma. Tre momenti di memoria, raccolti e profondamente simbolici, hanno scandito la mattinata nel cuore di una comunità che fu tra le più colpite dalla tragedia e che ancora oggi rappresenta uno dei luoghi simbolo della rinascita friulana.

Alle cerimonie ha partecipato anche l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, presente ai primi appuntamenti commemorativi organizzati in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto. “A cinquant’anni da quel dramma immane continuiamo a ricordare e, attraverso la memoria, sappiamo che questo Friuli ce l’ha fatta e potrà farcela ancora. Oggi rendiamo omaggio al sacrificio dei nostri morti, a chi perse tutto e alla capacità di una comunità intera di ricominciare: è il miracolo del Friuli, visibile in ciò che questa terra è diventata”, ha dichiarato Zilli.

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