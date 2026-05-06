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Gualtieri si arrampica sull’Ex Mattatoio di Testaccio: Restaurata la Tauromachia

Il Faro
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(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2026
“A tornare visibile è in particolare il bellissimo gruppo scultoreo della Tauromachia che si trova in cima all’ingresso monumentale.

Si conclude un altro importante tassello della rinascita dell’Ex Mattatoio di Testaccio. Finalmente possiamo vedere restaurati e restituiti alla loro originale bellezza le facciate d’ingresso e i muri perimetrali est del Mattatoio”, così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un video pubblicato sui social.
Courtesy: Roberto Gualtieri

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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