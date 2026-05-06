mercoledì, Maggio 6, 2026
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Iglesias, quattro gattini salvati dai Vigili del fuoco: recupero delicato in un capannone

Il Faro
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Intervento a lieto fine a Iglesias, dove i Vigili del fuoco del distaccamento locale sono stati impegnati nel recupero di quattro gattini in difficoltà nella zona industriale della città.

L’operazione si è rivelata particolarmente complessa: tre dei cuccioli si trovavano intrappolati nel controsoffitto di un capannone adibito ad uso commerciale, mentre un quarto era finito nell’intercapedine di un tubo di scarico delle acque piovane.

La squadra dei Vigili del fuoco ha lavorato per diverse ore per raggiungere e mettere in sicurezza i piccoli animali, operando con attenzione per evitare di ferirli e senza danneggiare le strutture.

Al termine dell’intervento, tutti e quattro i gattini sono stati recuperati in buone condizioni di salute e riconsegnati ai proprietari, tra la soddisfazione generale per il felice esito dell’operazione.

https://www.ajonoas.it/iglesias-quattro-gattini-salvati-dai-vigili-del-fuoco-recupero-delicato-in-un-capannone/

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