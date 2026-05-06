Incendio nel cantiere dell’Alta Velocità: tra le ipotesi anche il dolo

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Nella notte un incendio ha coinvolto un gruppo elettrogeno all’interno del cantiere dell’Alta Velocità in via del Campo d’Arrigo, nel quartiere di Campo di Marte. Le fiamme hanno danneggiato il generatore e un ripetitore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con una squadra Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico (NCBR), e le forze dell’ordine: polizia con specialisti della polfer, scientifica e digos, oltre ai carabinieri.

Secondo quanto emerso, tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella dolosa. I vigili del fuoco hanno riferito che l’incendio ha interessato una struttura elettronica alla base del palo su cui sono installate celle telefoniche, collocato all’interno del