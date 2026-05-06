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GROTTAMMARE – PEDASO – Incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A14 al chilometro 288 sud, a Cupra Marittima nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso. Intorno alle 10:00 un furgone e un’autocisterna adibita al trasporto di olio sono rimasti coinvolti in un tamponamento.

A seguito dell’impatto, il conducente del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto all’estrazione dell’uomo utilizzando attrezzature specifiche, affidandolo poi alle cure del personale sanitario presente.

Il ferito è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Non si segnalano dispersioni del carico trasportato dall’autocisterna.

L’incidente ha provocato la temporanea chiusura della corsia sud per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Autostradale e il personale della società Autostrade.

La circolazione è tornata regolare dopo le 11:30, al termine delle operazioni.

https://picchionews.it/cronaca/incidente-in-a14-furgone-contro-autocisterna-conducente-estratto-dai-vigili-del-fuoco