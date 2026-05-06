Iran e Usa vicini a memorandum. Trump: “Possibile firma la prossima settimana”

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La guerra di Usa e Israele contro l’Iran potrebbe avere spinto l’uomo accusato di avere tentato di assassinare Donald Trump e funzionari di alto livello parte del suo governo a pianificare il suo attacco durante il gala annuale dei corrispondenti della Casa Bianca il 25 aprile scorso. E’ quanto emerge da un rapporto preliminare del dipartimento per la Sicurezza interna inviato a forze dell’ordine statali e municipali nella nazione.

Secondo un’analisi iniziale, di cui parla Reuters, il sospetto Cole Allen aveva “molteplici lamentele sociali e politiche”. Inoltre il conflitto in Iran “potrebbe avere contribuito alla sua decisione di condurre l’attacco”. A questo proposito sono stati citati post sui social media con cui Allen criticava la guerra.

Il 31enne californiano è stato accusato di tentato omicidio del presidente Usa, di altri due reati relativi all’uso e al trasporto di armi da fuoco e anche di aggressione a un agente federale con arma da fuoco. Solo con la prima accusa rischia potenzialmente l’ergastolo.

https://www.rainews.it/maratona/2026/05/guerra-iran-hormuz-trump-fa-marcia-indietro-sospesa-missione-scorta-navi-si-cerca-intesa-5f4959e1-44bb-43a3-a36c-cc293d5edd68.html