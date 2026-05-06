Istat, vendite al dettaglio a marzo +0,8% su mese, +3,7% su anno

Spread the love

ROMA, 06 MAG – A marzo le vendite al dettaglio, rispetto al mese precedente, sono in aumento sia in valore (+0,8%) sia in volume (+0,7%). Su base annua registrano una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volum

Lo comunica l’Istat. Nel primo trimestre dell’anno, rispetto al precedente trimestre, le vendite al dettaglio vedono un incremento in valore (+0,6%) e in volume (+0,2%): la crescita caratterizza sia le vendite dei beni alimentari (+0,9% in valore e +0,1% in volume) sia quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,6% e +0,3%).

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2026/05/06/istat-vendite-al-dettaglio-a-marzo-08-su-mese-37-su-anno_44e5749d-1d07-452b-ac27-1272f500041d.html