La Scuola di Formazione Operativa (SFO) di Montelibretti (RM) ospiterà oggi e domani un evento dedicato alle tecniche di soccorso stradale complesso

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VIGILI DEL FUOCO

La Scuola di Formazione Operativa (SFO) di Montelibretti (RM) ospiterà oggi e domani un evento addestrativo di rilievo nazionale dedicato alle tecniche di soccorso stradale complesso. Venti squadre provenienti da tutta Italia si confronteranno in simulazioni operative realistiche, affiancate da seminari tecnici divulgativi.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di circa 250 vigili del fuoco, insieme a delegazioni dei pompieri di Città del Vaticano, San Marino, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. La Croce Rossa Italiana garantirà il supporto sanitario e fornirà i figuranti per rendere le manovre di estricazione il più vicine possibile alla realtà. Presenti anche le principali aziende del settore per illustrare le ultime innovazioni in fatto di attrezzature e materiali da soccorso. Un’importante occasione di confronto per innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza e rapidità negli interventi su incidenti stradali.