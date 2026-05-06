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l cucciolo è stato trovato all’interno di una scatola di cartone, senza alcun elemento utile alla sopravvivenza immediata. L’area circostante non presentava tracce di assistenza o segnali riconducibili a una presenza recente.

L’animale si trovava in una condizione di immobilità, senza vocalizzazioni, con un comportamento passivo

Durante il primo contatto, il cucciolo ha mostrato un atteggiamento esitante. Dopo alcuni istanti, si è sollevato appoggiando le zampe sul bordo della scatola. Il gesto è stato seguito dal recupero e dal trasferimento in sicurezza. “Si è sollevato, appoggiando le zampette sul bordo della scatola.”

Una volta portato in casa, il cucciolo ha iniziato un percorso di adattamento. Le condizioni generali sono migliorate progressivamente con alimentazione, riposo e assistenza. Attualmente mostra comportamenti attivi, tra cui gioco ed esplorazione dell’ambiente domestico.

https://www.msn.com/it-it/salute/medicina/lasciato-in-una-scatola-di-cartone-come-qualcosa-da-buttare-un-cucciolo-viene-trovato-e-inizia-una-nuova-vita/ar-AA22qWCG?