Spread the love

Il corpo è riaffiorato nella giornata di martedì 5 maggio 2026, nel primo pomeriggio, verso le ore 15, non troppo distante dalla banchina di via Portuense. Una volta inviata la segnalazione, sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Roma Ostia e la squadra nautica fluviale della polizia di Stato che hanno iniziato immediatamente le operazioni di recupero della salma. Non è ancora chiaro a chi appartenga il corpo emerso dal fiume. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento cittadino di Roma Ostia, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Fiumicino e quelli della polizia di Stato del Commissariato di Fiumicino, per svolgere in primi accertamenti e cercare di identificare la persona emersa dal fiume. Al vaglio degli inquirenti anche gli archivi delle denunce di persone scomparse.

Non è chiaro ancora a chi appartenga il corpo emerso dalle acque del fiume Tevere. Secondo una prima occhiata al corpo, in stato avanzato di decomposizione, sembra che possa trattarsi di un uomo adulto, fra la mezza età e i 70 anni. Impossibile ancora essere più precisi o riuscire a individuare ulteriori caratteristiche, dettagli o segni particolari che possano aiutare gli inquirenti a dare un nome e un cognome alla persona rinvenuta nel Tevere. Le condizioni in cui si trova il corpo fanno pensare che possa essere rimasto in acqua diversi giorni.

https://www.fanpage.it/roma/recuperato-nel-tevere-il-cadavere-di-un-uomo-il-ritrovamento-a-fiumicino-verso-la-foce-del-fiume/

https://www.fanpage.it/