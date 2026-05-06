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Sorso. Ieri sera intorno alle 18 la squadra del distaccamento di Porto Torres dei Vigili del Fuoco è intervenuta nell’agro di Sorso, strada vicinale Lu Tuvaraggiu, per il recupero di una persona rimasta bloccata su un pino, a un’altezza di una decina di metri. L’uomo, che stava lavorando in quota, per lo sfoltimento dell’albero, è stato colpito alla schiena da un ramo che stava tagliando, rimanendo impossibilitato nei movimenti. La squadra arrivata per i soccorsi si è subito resa conto della complessità della situazione e ha così informato la Sala Operativa di Sassari, che ha immediatamente inviato la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) e un’autoscala entrambi dalla Centrale.

I primi tentativi di avvicinamento con l’autoscala non hanno consentito il recupero dell’uomo, a causa della distanza dalla strada e dell’avvallamento del terreno. Dopo alcuni tentativi è stato richiesto l’invio dell’elicottero Drago con a bordo gli elisoccorritori. Nel frattempo, sono proseguite le operazioni e le manovre di avvicinamento con l’autoscala, sino al momento nel quale si è riusciti a portare l’uomo dentro il cestello dell’autoscala. Una volta collocato a terra è stato affidato al personale sanitario e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo con un trauma lombo sacrale per il colpo ricevuto. L’intervento è durato circa due ore. Sul posto anche il 118.

https://sardies.it/resta-bloccato-su-un-albero-intervengono-i-vigili-del-fuoco/