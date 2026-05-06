Spray al peperoncino spruzzato in bagno, a scuola arrivano le ambulanze

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Campi Bisenzio (Firenze), 6 maggio 2026 – Un gesto irresponsabile che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Questa mattina, mercoledì 6 maggio, è stato necessario l’intervento dei soccorsi – seppur a titolo precauzionale – nella scuola secondaria di primo grado Garibaldi, in via Garcia Lorca, a Campi Bisenzio. A causarlo sarebbe stato uno spray urticante spruzzato nel bagno dell’istituto che fa parte dell’Istituto comprensivo Margherita Hack.

Per motivi ancora sconosciuti, sarebbe stato uno studente di terza media a compiere il gesto. Non è chiaro neppure perché il ragazzino fosse in possesso di uno spray urticante all’interno della scuola.

Il risultato è stato che gli altri studenti – sette in totale – che hanno utilizzato il bagno dopo di lui, una volta rientrati nelle rispettive classi, hanno parlato di “cattivo odore”, mentre qualcuno ha iniziato a tossire e a sentire bruciore in gola.

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/spray-peperoncino-scuola-tx1m65rh