VIDEO – Anatroccoli restano intrappolati in un tombino: i piccoli salvati dai vigili del fuoco

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ROVIGO – Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, in via Enrico Fermi, dove cinque anatroccoli sono caduti all’interno di un tombino, rimanendo intrappolati senza possibilità di uscita.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Rovigo, chiamati a gestire una situazione tutt’altro che semplice. La difficoltà principale è stata rappresentata dalla griglia in cemento del tombino, particolarmente spessa e pesante, che ha reso necessario l’impiego di un’autogru per poterla rimuovere in sicurezza.

Dopo delicate e attente manovre, i soccorritori sono riusciti a raggiungere i piccoli, che sono stati recuperati sani e salvi, nonostante la caduta. Un intervento che ha richiesto precisione e coordinamento, sotto lo sguardo anche della polizia locale presente sul posto.

A rendere ancora più emozionante l’epilogo, la presenza nelle vicinanze di mamma papera, che ha potuto riabbracciare i suoi piccoli una volta liberati. Gli anatroccoli sono stati quindi restituiti al loro ambiente naturale, tra il sollievo generale dei presenti.

Le operazioni di salvataggio si sono concluse dopo circa un’ora, segnando un intervento riuscito che sottolinea ancora una volta l’importanza e la tempestività dell’azione dei soccorritori anche in situazioni apparentemente minori, ma di grande valore simbolico

Rovigo, cinque anatroccoli intrappolati in un tombino: salvataggio a lieto fine dei Vigili del fuoco – Rovigo.News