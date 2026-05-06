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VIDEO – Un incendio devastante ha colpito un complesso commerciale vicino a Teheran, provocando otto morti e decine di feriti.

Il Faro
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ERBIL (Kurdistan24) — Un incendio ha devastato un complesso commerciale a ovest di Teheran, uccidendo almeno otto persone e ferendone decine, secondo quanto riportato mercoledì dai media statali iraniani, in uno degli incidenti più mortali degli ultimi anni.

L’incendio è divampato martedì nel complesso commerciale Arghavan nella città di Andisheh, sprigionando dense colonne di fumo nero nel cielo e avvolgendo diversi piani della struttura a più piani.

Le immagini trasmesse dalla televisione di stato mostravano le fiamme che si propagavano rapidamente nell’edificio, mentre i soccorritori lottavano per contenere l’incendio.

Secondo le fonti ufficiali, almeno 41 persone sono rimaste ferite nell’incidente, alcune con gravi ustioni e intossicazione da fumo.

Il complesso, un importante polo commerciale della zona, ospitava oltre 250 negozi e 50 uffici, destando preoccupazioni circa l’entità dei potenziali danni e il numero di persone presenti al momento dell’incendio.

Le autorità hanno avviato un’indagine sulle cause dell’incendio. La Procura pubblica e rivoluzionaria di Shahriar ha annunciato di star esaminando possibili negligenze o violazioni delle norme di sicurezza e ha emesso un mandato di arresto per il costruttore dell’edificio, il che lascia presagire una potenziale dimensione penale del caso.

https://www.kurdistan24.net/en/story/912366

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