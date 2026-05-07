Camion dei rifiuti a fuoco sulla Fondovalle, paura e viabilità interrotta

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Intorno alle 16 di oggi, 7 maggio 2026, un improvviso rogo ha avvolto e distrutto un camion della nettezza urbana che stava transitando lungo la Fondovalle del Panaro. E’ accaduto nei pressi del bivio per Castagneto, nel territorio di Pavullo.

La richiesta di aiuto ha fatto scattare l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto si è precipitata d’urgenza una squadra del distaccamento di Vignola, equipaggiata con un’autopompa e un’autobotte, alla quale si sono presto uniti i volontari di Fanano per fornire prezioso supporto. Per riuscire a spegnere le fiamme, che nel frattempo avevano pesantemente avvolto il mezzo pesante, i pompieri hanno dovuto impiegare uno speciale liquido schiumogeno, un accorgimento fondamentale per soffocare il fuoco in tempi rapidi e per prevenire il rischio di sversamenti pericolosi sull’asfalto.

Per fortuna la disavventura non ha provocato alcun ferito. L’autista del mezzo, accortosi in tempo del fumo e del pericolo imminente, ha avuto la prontezza di abbandonare la cabina di guida, mettendosi a distanza di sicurezza prima che l’incendio prendesse il sopravvento.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per farsi carico della gestione del traffico, inevitabilmente compromesso dall’accaduto. Per consentire le complesse manovre di spegnimento e la delicata fase di bonifica e messa in sicurezza dell’area, che stanno tuttora tenendo impegnati gli operatori, la circolazione lungo la fondovalle è stata momentaneamente interrotta con disagi prolungati al traffico.