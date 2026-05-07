Ci ha lasciato l’Ing. Giuseppe De Rossi

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Grande dolore per la perdita del caro amico Peppe – Lo ricordano tutti gli amici che hanno avuto la possibiità di frequentarlo.

Nel 2010, l’Ing. Giuseppe De Rossi ha ricoperto il ruolo di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, per poi assumere un nuovo incarico come Comandante Provinciale a Rieti.

È citato in documenti storici del Corpo tra i comandanti provinciali di Roma. Ha prestato la sua opera in attività tecniche e di prevenzione incendi, in collaborazione con enti locali.

