Circa 90 interventi di soccorso tecnico urgente svolti dalle 16 circa di ieri in relazione alle avverse condizioni meteo.
VIGILI DEL FUOCO DI COMO
Sono circa 90 gli interventi di soccorso tecnico urgente svolti dagli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Como e distaccamenti dipendenti a partire dalle 16 circa di oggi in relazione alle avverse condizioni meteo.
Nelle zone fra Cermenate, Carimate e Cantù sono stati effettuati interventi di rimozione ostacoli, taglio piante, verifiche danni d’acqua e allagamenti, soccorso a automobilisti in difficoltà. Trenta sono gli interventi in coda. Non si segnalano persone ferite