giovedì, Maggio 7, 2026
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Vigili del fuoco

Circa 90 interventi di soccorso tecnico urgente svolti dalle 16 circa di ieri in relazione alle avverse condizioni meteo.

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Sono circa 90 gli interventi di soccorso tecnico urgente svolti dagli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Como e distaccamenti dipendenti a partire dalle 16 circa di oggi in relazione alle avverse condizioni meteo.

Nelle zone fra Cermenate, Carimate e Cantù sono stati effettuati interventi di rimozione ostacoli, taglio piante, verifiche danni d’acqua e allagamenti, soccorso a automobilisti in difficoltà. Trenta sono gli interventi in coda. Non si segnalano persone ferite

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