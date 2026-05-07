Circa 90 interventi di soccorso tecnico urgente svolti dalle 16 circa di ieri in relazione alle avverse condizioni meteo.

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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Sono circa 90 gli interventi di soccorso tecnico urgente svolti dagli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di Como e distaccamenti dipendenti a partire dalle 16 circa di oggi in relazione alle avverse condizioni meteo.

Nelle zone fra Cermenate, Carimate e Cantù sono stati effettuati interventi di rimozione ostacoli, taglio piante, verifiche danni d’acqua e allagamenti, soccorso a automobilisti in difficoltà. Trenta sono gli interventi in coda. Non si segnalano persone ferite