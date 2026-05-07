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Convocazione del II° incontro  il tavolo tecnico per la formazione in merito la formazione formatori professionali-NIA

Il Faro
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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Direzione Centrale per la Formazione – verbale dell’incontro del 21.04.2026 – convocazione del II° incontro  il tavolo tecnico per la formazione in merito la formazione formatori professionali-NIA- corsi base e le relative osservazioni

06.05.2026-DCF-Convocazione-II°-incontro-tavolo-tecnico-formazione-Professionali-corsi-base-NIADownload

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/05/06.05.2026-DCF-Verbale-Riunione-Tavolo-Tecnico-2026.-21.04_signed.pdf

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/05/06.05.2026-DCF-tavolo-tec-formaz-Circolare-Istruttore-Professionale-BOZZA-04-05-2026-REV.6.pdf

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