Convocazione del II° incontro il tavolo tecnico per la formazione in merito la formazione formatori professionali-NIA
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione – verbale dell’incontro del 21.04.2026 – convocazione del II° incontro il tavolo tecnico per la formazione in merito la formazione formatori professionali-NIA- corsi base e le relative osservazioni
06.05.2026-DCF-Convocazione-II°-incontro-tavolo-tecnico-formazione-Professionali-corsi-base-NIADownload
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https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/05/06.05.2026-DCF-tavolo-tec-formaz-Circolare-Istruttore-Professionale-BOZZA-04-05-2026-REV.6.pdf