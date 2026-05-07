giovedì, Maggio 7, 2026
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Dopo una lunga battaglia si è spento Mario Liquori

Il Faro
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VV.F. – UNIONE SINDACALE DI BASE (USB)

Con grande dolore diamo questa triste notizia, sapevamo che ci avrebbe lasciato presto, ma non si è mai veramente pronti a dire addio ad un amico, ad un collega. Mario era anche un marito e un padre, a sua moglie e sua figlia va il nostro pensiero e la nostra solidarietà. 

Con Mario abbiamo condiviso momenti divertenti e momenti difficili, interventi complessi e servizi dove ci stava anche la risata. Mario era una persona che non negava il saluto e un sorriso a nessuno, era ben voluto da tutti quelli che lo hanno conosciuto, quando una persona ci lascia si tende ad esaltare le qualità, ma per Mario questo sforzo non è necessario, Mario è riuscito a conquistare i nostri cuori con il suo temperamento e la sua onestà, la sua professionalità e la sua simpatia.  Vogliamo ricordarlo con l’affetto che merita, a Mario dedichiamo i nostri anni migliori, gli stessi che ci hanno visto fianco a fianco nelle calamità come nei momenti spensierati in caserma, gli dedichiamo i ricordi più belli.

Vogliamo fare una promessa a te Mario:  ogni volta che la campana suonerà e saliremo nei nostri mezzi rossi, tu sarai con noi, sarà con noi il tuo sorriso, non ti dimenticheremo.

Buon viaggio Mario, trova la pace che meriti.

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