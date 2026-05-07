Festa della Croce Rossa e centenario dei Vigili del Fuoco in piazza Garibaldi

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Doppio appuntamento con il volontariato e con la storia nel weekend dell’9 e 10 maggio. In piazza Garibaldi, infatti, festeggeranno sia la Croce Rossa Italiana sia i Vigili del Fuoco volontari di Finale Emilia.

Per la Croce Rossa quella in corso è la settimana di festa dedicata ai volontari e proprio l’8 maggio, giorno della nascita del suo fondatore Henry Dunant, in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Per i Vigili del Fuoco di Finale Emilia la ricorrenza è altrettanto importante: nel 2026, infatti, il distaccamento locale compie cento anni, un traguardo che lo colloca tra i presidi più antichi d’Italia.

I festeggiamenti per il centenario dei vigili del fuoco di Finale Emilia inizieranno con una celebrazione istituzionale e privata, in mattinata, a partire dalle ore 10.30, presso la sede del distaccamento. Sarà un momento riservato alle autorità locali, ai rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, ai distaccamenti di vigili volontari del territorio modenese, ferrarese e del trentino, con cui da anni si è instaurato un rapporto amichevole.

Nel pomeriggio le attività dei volontari di Croce Rossa e Vigili del Fuoco si svolgeranno in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 15.30, con il taglio della torta per festeggiare con tutta la cittadinanza. A seguire musica fino a sera inoltrata con dj Reynolds.

Alle ore 16.00 apriranno gli stand gastronomici e inizieranno le attività dedicate ai bambini, mentre alle 17.00 si terrà una gara di manovre salvavita con premiazione finale. I vigili del fuoco proporranno anche l’iniziativa “Pompieri per un giorno” che permetterà ai bambini di indossare divisa e casco per affrontare percorsi ludico-educativi.

La giornata continuerà alle 18.00 con i ringraziamenti ufficiali, le premiazioni e la consegna di benemerenze, seguite da un nuovo momento conviviale con il taglio della torta.

Le iniziative proseguiranno anche domenica 10 maggio, con un pranzo conviviale alle ore 12.00 organizzato e offerto dai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Finale Emilia.