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VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) – Grave incidente nel pomeriggio del 6 maggio nelle campagne di Villafranca verso Mestrino, l’ennesimo in via Balla, tristemente nota per l’alto numero di carambole anche con esiti fatali.

L’incidente frontale ha coinvolto due automobili ed è avvenuto poco prima delle 14: ferite entrambe le conducenti, rimaste incastrate negli abitacoli ed estratte dai vigili del fuoco che le hanno poi affidate alle cure dei sanitari intervenuti sia con ambulanze che con l’elicottero. L’urto è stato violentissimo e una delle auto è finita fuori strada, nel fosso. Alla polizia locale il compito di eseguire i rilievi e regolare la viabilità: il tratto di strada è infatti stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso.

https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/incidente-frontale-tra-due-auto-lungo-il-rettilineo-conducenti-incastrate-tra-le-lamiere-e-ferite-vetture-distrutte-una-finisce-nel-fosso/ar-AA22x7pU?cvid=69fbf1ae176844d28de575dac96ee722&ocid=MicroHP