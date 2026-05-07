Interventi dei Vigili del fuoco durante l’allerta meteo

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VIGILI DEL FUOCO DI LUCCA

I Vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per far fronte alle conseguenze metereologiche dell’allerta meteo arancione che ha colpito la provincia. La pioggia ha lesionato molti rami di alberi ad alto fusto, abbattendoli o rendendoli pericolanti.

Qualche allagamento segnalato sopratutto in depressioni del territorio che è stato risolto con l’ausilio delle motopompe in dotazione.

Si segnala un incidente stradale in zona Castelnuovo di Garfagnana, dove sul Ponte di Calavorno un autobus, con a bordo 30 bambini delle scuole secondarie di primo grado con le loro insegnanti, si è scontrato con un mezzo della nettezza urbana. Per fortuna non ci sono stati feriti e i bambini sono stati poi trasferiti dai tecnici degli uffici comunali.