L’autopompa dei vigili del fuoco interviene in un campo e finisce per ribaltarsi

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E’ successo nel pomeriggio di giovedì 7 maggio a San Filippo di San Michele al Tagliamento, il mezzo del comando di Latisana è finito su un fianco a causa probabilmente di una manovra errata lungo il varco in mezzo al campo. Nessun ferito

Si incendia accidentalmente un furgone in un campo, intervengono i vigili del fuoco ma qualcosa va storto. L’autopompa-serbatoio dei pompieri di Latisana si è ribaltata su un fianco durante un intervento, giovedì pomeriggio 7 maggio a San Filippo di San Michele.

Tutti illesi gli occupanti del mezzo di soccorso. Sono riusciti a liberarsi attraverso l’apertura della portiera di sinistra.

A tradire il guidatore è stato il difficile percorso ricavato su una strada di campagna, caratterizzata da erba troppo alta. I vigili del fuoco del distaccamento friulano sono intervenuti unitamente ai colleghi di Portogruaro. Del furgone avvolto dalle fiamme non si è salvato nulla. Si indaga sulle cause del rogo. Il mezzo era abbastanza vetusto e le fiamme potrebbero essersi sprigionate per cause di carattere meccanico.

https://www.nuovavenezia.it/cronaca/vigili-fuoco-mezzo-rovesciato-incidente-san-michele-latisana-ozmiwom0