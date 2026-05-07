giovedì, Maggio 7, 2026
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Livorno, incendio a Colline: 2 donne intossicate, 3 appartamenti evacuati

Il Faro
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ivorno, 7 maggio 2026 – Paura nella notte nel quartiere Colline, a Livorno, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di un edificio residenziale. L’allarme è scattato intorno alle 3.30, quando sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Livorno. Due donne, rimaste intossicate, sono state ricoverate in ospedale.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore. Per motivi precauzionali, tre appartamenti dello stabile sono stati dichiarati temporaneamente inagibili.  Presenti durante l’intervento anche gli agenti della Polizia di Stato e i tecnici del Comune di Livorno, che hanno effettuato le verifiche necessarie sulla stabilità e sulla sicurezza dell’edificio.

https://www.iltelegrafolivorno.it/cronaca/livorno-incendio-a-colline-2-persone-soccorse-dai-sanitari-3-appartamenti-evacuati-ce70fc6l

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