Seminario “Neve Light” per operatori USAR Medium – Modulo MLOM-01

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DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Si è svolto nei giorni dal 27 al 30 aprile, in Lombardia, in Val Brembana (BG), presso il Passo di San Simone a quota 2000 metri, il seminario formativo “Neve Light” rivolto agli operatori USAR Medium del modulo MLOM-01.

L’attività addestrativa ha avuto come obiettivo il consolidamento delle competenze di base per l’autosoccorso in ambiente innevato. In particolare, sono state approfondite le tecniche di utilizzo dei dispositivi ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga), della sonda e della pala, nonché le procedure di movimentazione e progressione su neve mediante l’impiego di ramponi e racchette da neve.

Il seminario si inserisce nel più ampio percorso di qualificazione del personale USAR Medium, finalizzato a garantire un’adeguata capacità di risposta operativa anche in scenari complessi caratterizzati da crolli in ambiente innevato, già affrontati in precedenti contesti emergenziali.

Al termine dell’attività formativa, il dispositivo operativo è stato incrementato con ulteriori 50 unità abilitate “Neve Light”, contribuendo al potenziamento delle capacità di intervento in ambito invernale.