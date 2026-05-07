VIDEO – Un treno passeggeri si scontra con un camion a Rifle; oltre 6000 galloni di catrame si riversano nell’atmosfera.

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RIFLE, Colorado ( KREX ) – Un treno passeggeri della Canyon Spirit si è scontrato con un’autocisterna mercoledì mattina a Rifle, provocando il deragliamento di diversi vagoni e la fuoriuscita di 6.000 galloni di catrame di asfalto bollente.

L’incidente è avvenuto alle 9:40 del mattino vicino all’incrocio tra la Highway 6 e Mile Pond Road, causando lievi ferite all’autista del camion e la chiusura della Highway 6.

L’incidente è avvenuto quando il treno passeggeri, in viaggio da Denver allo Utah, ha urtato un’autocisterna mentre attraversava i binari. Sul posto sono intervenute diverse agenzie provenienti da tutta l’area di Rifle, in seguito alla segnalazione.

A seguito dell’incidente e della fuoriuscita di materiale pericoloso, le autorità hanno chiuso l’autostrada 6 nella zona di Rifle.

La Polizia Stradale del Colorado è l’agenzia principale che sta indagando sull’incidente. Il semirimorchio trasportava circa 6.000 galloni di catrame di asfalto caldo, che si è riversato sulla carreggiata dopo che il camion si è spezzato in due durante la collisione.

L’agente Hunter Mathews della Polizia Stradale del Colorado ha confermato che una squadra specializzata in materiali pericolosi era sul posto per ripulire il materiale fuoriuscito.