venerdì, Maggio 8, 2026
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Vigili del fuoco

A fuoco la cucina dello Sporting, paura in corso Italia

Il Faro
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Genova – Nessun ferito ma ingenti danni allo Sporting Club di corso Italia dove questa notte, intorno alle tre e mezza, è scoppiato un incendio. A bruciare una parte del bar e l’insegna luminosa, da cui si ipotizza sia partito il rogo, ma le cause sono da accertare.

Il locale era vuoto, non si sono registrati feriti o intossicati. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno limitato e poi spento il rogo. A dare l’allarme al 112 sarebbero stati due ragazzi di passaggio, che hanno visto le fiamme. La centrale ha inviato, per precauzione, anche un’ambulanza della Croce Bianca Genovese. Indagini in corso per definire la causa

A fuoco la cucina dello Sporting, paura in corso Italia – Il Secolo XIX

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