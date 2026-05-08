Al Villaggio della Sicurezza di Ostia mezzi dei vigili del fuoco, forze dell’ordine e Croce Rossa 

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n Villaggio della Sicurezza affacciato sul mare. Mezzi dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e dei carabinieri per un’iniziativa organizzata dalla Consulta provinciale degli studenti in piazzale dei Ravennati terranno banco fino a tutta la giornata di, domani 9 maggio, per poi fare spazio alla Croce Rossa in occasione della Giornata Mondiale della storica organizzazione di soccorso internazionale.

Nel Villaggio della Sicurezza tra i mezzi delle forze dell’ordine e l’ebbrezza di salire sull’autoscala dei vigili del fuoco

La mostra ospiterà le gazzelle dei carabinieri e una Lamborghini della polizia di Stato che sarà presente anche presso il Parco XXV Novembre 1984 in viale della Pineta di Ostia dove oggi è previsto un ulteriore presidio in cui saranno esibiti strumenti operativi e specifiche occasioni d’incontro con gli studenti.

Uno scenario suggestivo che ha iniziato a popolarsi dalle 8.00 di questa mattina, venerdì 8 maggio, di stand e squadre di intervento che accompagneranno oltre 330 alunni, divisi in due turni costituiti da gruppi di 150 per volta, che potranno provare l’ebbrezza di montare su un’autoscala dei pompieri, ovvero di acquisire informazioni sulle attività di presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine piuttosto che della protezione civile.

https://canaledieci.it/2026/05/08/al-villaggio-della-sicurezza-di-ostia-mezzi-dei-vigili-del-fuoco-e-delle-forze-dellordine-poi-si-esibisce-la-croce-rossa-video-e-foto/