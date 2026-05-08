Alpinisti bloccati sulle Apuane, l’intervento nella notte. Tre persone bloccate lungo la parete

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Massa Carrara, 8 maggio 2026 – Momenti di apprensione per tre escursionisti inglesi rimasti bloccati sulla via Casa Vianello, sulle Torri di Monzone, una delle mete più note e frequentate delle Alpi Apuane. L’intervento, cominciato nella notte tra il 7 e l’8 maggio, vede impegnate squadre di vigili del fuoco e del soccorso alpino. Presente anche l’elicottero Drago di Genova, oltre a personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) e Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

elicottero Drago ha verricellato a terra il personale vigili del fuoco aerosoccorritore, per verificare se ci sono i presupposti per un recupero dall’alto. Le operazioni si stanno svolgendo in sinergia con il Soccorso Alpino, ma è presente anche l’elisoccorso Pegaso. In base a quanto appreso, l’allarme sarebbe scattato intorno alla mezzanotte: gli escursionisti bloccati in parete non riuscivano, in fase di discesa, a terminare il rientro in autonomia sulla via. Da qui è partita la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco, che hanno poi attivato il Sast.

Il terreno impervio e il buio hanno reso complicato il lavoro di recupero, che si è quindi protratto fino alle prime luci dell’alba. Le Torri di Monzone sono da sempre una delle mete frequentate dagli appassionati di arrampicata, ma richiedono un’intensa preparazione fisica e tecnica. La via Casa Vianello è un itinerario alpinistico che non di rado mette alla prova le capacità degli alpinisti. In ogni caso le condizioni dei tre escursionisti sembrano buone.

https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/alpinisti-bloccati-apuane-doybur2x