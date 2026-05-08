Concluso l’Italian Rescue Training alla Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti

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VIGILI DEL FUOCO

Si è conclusa presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti la prima manifestazione nazionale di addestramento dedicata alle tecniche di soccorso stradale complesso. Per due giorni, 20 squadre del Corpo Nazionale si sono confrontate su scenari operativi complessi, testando la risposta del sistema di soccorso in diverse condizioni ambientali. All’iniziativa hanno partecipato anche delegazioni dei pompieri della Città del Vaticano, di San Marino, della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige. La presenza della Croe Rossa italiana ha garantito il supporto sanitario e ha fornito i figuranti per rendere le manovre di estricazione il più realistiche possiibile.

Le simulazioni si sono susseguite senza sosta, dalle operazioni alla luce del giorno fino a quelle svolte nel buio della tarda sera, riproducendo le reali difficoltà che si riscontrano sugli interventi stradali. Il personale ha operato in spazi stretti e fortemente limitati, dove la rapidità d’azione deve necessariamente coniugarsi con la massima precisione. L’addestramento ha messo in luce l’integrazione tra la forza fisica necessaria per le manovre di taglio e l’utilizzo di tecnologie avanzate per le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza dei feriti. Oltre alle prove pratiche, i seminari presso l’Aula Magna hanno garantito un momento di fondamentale confronto tecnico tra i vari Comandi e le delegazioni estere presenti. L’evento ha confermato l’importanza della formazione continua per elevare gli standard di sicurezza e l’efficacia del soccorso tecnico urgente.

La visita del Capo del Corpo nazionale Eros Mannino alla Scuola di Montelibretti ha confermato il valore strategico dell’iniziativa. Mannino, accompagnato dal Direttore Centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti e dal Direttore Centrale per la Formazione Francesco Notaro, ha seguito da vicino lo svolgimento delle manovre, ha visitato i campi di addestramento e ha incontrato il personale impegnato nelle operazioni.