venerdì, Maggio 8, 2026
Ultimo:
cronaca

Furgone fuori strada si ribalta, ucciso dal suo stesso mezzo

Il Faro
Spread the love

Verghereto (Forlì-Cesena), 8 maggio 2026 – Sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, venendo travolto e schiacciato dal furgone. Questa la dinamica dell’incidente mortale avvenuto ieri sera nel comune di Verghereto, frazione Riofreddo, sull’alto Appennino cesenate.

A perdere la vita Mirco Pennacchi, 44enne del posto. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri di quanto accaduto, l’uomo al volante del mezzo, ha tentato una retromarcia in un tratto di strada a forte pendenza. Dopo pochi metri e presa velocità, il mezzo è diventano incontrollabile, scivolando all’indietro per poi ribaltarsi più volte. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco.

https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/incidente-mortale-verghereto-y8d927hb

Potrebbe anche interessarti

Video – Lunedì 4 luglio, dalle ore 20,00, è tornata la FESTA delle 7 ARTI a Roma sulla meravigliosa terrazza privata a piazza Navona con vista mozzafiato sul Cupolone

Il Faro

Il Colle. Mattarella: «Ho promulgato leggi che ritenevo errate, ma dovevo farlo»

Il Faro

Incidente stradale sulla SS106 a Copanello di Stalettì (CZ): Vigili del Fuoco estraggono due persone dalle lamiere

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *