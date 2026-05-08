Furgone fuori strada si ribalta, ucciso dal suo stesso mezzo

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Verghereto (Forlì-Cesena), 8 maggio 2026 – Sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, venendo travolto e schiacciato dal furgone. Questa la dinamica dell’incidente mortale avvenuto ieri sera nel comune di Verghereto, frazione Riofreddo, sull’alto Appennino cesenate.

A perdere la vita Mirco Pennacchi, 44enne del posto. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri di quanto accaduto, l’uomo al volante del mezzo, ha tentato una retromarcia in un tratto di strada a forte pendenza. Dopo pochi metri e presa velocità, il mezzo è diventano incontrollabile, scivolando all’indietro per poi ribaltarsi più volte. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco.

https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/incidente-mortale-verghereto-y8d927hb