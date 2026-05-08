Taniche di benzina nel furgone in fiamme: momenti di paura a Valenzano. Tre auto a fuoco a Japigia

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rima un furgone a Valenzano, poi tre auto in fiamme a Japigia. Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Bari, impegnati in due distinti interventi che hanno tenuto occupate le squadre per diverse ore.

Fiamme a Valenzano

Il primo allarme è scattato intorno alle 3, quando è giunta una richiesta di intervento per un furgone in fiamme a Valenzano. All’interno del mezzo erano presenti taniche di benzina: una circostanza che ha reso le operazioni di spegnimento più complesse. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Tre auto a fuoco a Japigia

Doppio intervento dei vigili del fuoco nella notte: squadre impegnate per diverse ore. Particolarmente complesse le operazioni di spegnimento del primo rogo, a causa della presenza nel mezzo di contenitori pieni di carburante

Il secondo intervento ha riguardato il quartiere Japigia, dove, nella zona di via Peucetia, sono andate a fuoco tre auto. I vigili del fuoco, giunti intorno alle 5.30, sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza per oltre due ore, concludendo l’intervento intorno alle 7. Sul posto, per i rilievi del caso, è arrivata la polizia.