VIDEO – Incendio in un edificio residenziale nel quartiere di Vivek Vihar. Corpi carbonizzati, detriti e muri bruciati all’interno dell’edificio – morte 9 persone.

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DELHI – Corpi carbonizzati, muri bruciati e detriti ovunque segnavano il triste epilogo di un vasto incendio che ha devastato un edificio residenziale nel quartiere di Vivek Vihar, nella zona est di Delhi, nelle prime ore di domenica, causando la morte di nove persone e il ferimento di molte altre.

L’incendio è scoppiato intorno alle 4 del mattino al secondo piano dell’edificio, causando la morte di almeno nove persone e il ferimento di altre due. Quattordici autopompe sono accorse sul posto per domare le fiamme e avviare le operazioni di soccorso.