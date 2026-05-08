VIDEO – Tre morti e cinque feriti gravi in ​​un incendio in un appartamento di New York.

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NEW YORK — Tre persone sono morte e cinque sono rimaste gravemente ferite in un incendio che si è propagato rapidamente in un condominio nell’Upper Manhattan nelle prime ore di lunedì, secondo quanto riferito dalle autorità.

L’incendio è scoppiato al secondo piano dell’edificio di sei piani in Dyckman Street, vicino a Broadway a Inwood, intorno alle 00:30 e si è rapidamente esteso fino a raggiungere il terzo livello di allarme, secondo quanto riferito dai funzionari dei vigili del fuoco di New York. I pompieri sono arrivati ​​sul posto in tre minuti.

L’incendio si è propagato lungo l’unica scala dell’edificio, raggiungendo otto appartamenti.

I paramedici hanno prestato soccorso a 14 persone, tra cui un vigile del fuoco con ferite lievi. Tre residenti sono deceduti sul posto, mentre altri cinque sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche, secondo quanto riferito dai funzionari dei vigili del fuoco di New York. Altri quattro residenti sono stati trasportati in ospedali locali con ferite di media o lieve entità.

L’incendio è stato domato alle 3 del mattino. Le sue cause non sono ancora state accertate. Circa 100 residenti sono stati sfollati a causa dell’incendio.

https://www.firerescue1.com/fdny/3-dead-5-critically-hurt-in-nyc-apartment-fire?