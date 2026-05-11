Incendio appiccato nel Cpr di Restinco: un poliziotto intossicato, un arresto

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BRINDISI – Si sono vissuti momenti di grande tensione, la scorsa notte (lunedì 11 maggio), all’interno del Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) di Restinco. Una persona originaria della Tunisia, a quanto pare in segno di protesta, ha dato fuoco a un materasso.

Le fiamme nel giro di pochi minuti si sono propagate all’intero lotto. Le forze di sicurezza che presidiano la struttura, supportate da pattuglie intervenute dall’esterno, si sono subito attivate per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Un poliziotto in servizio presso il centro, da quanto appreso, è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, a causa di una intossicazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La persona che ha appiccato il rogo è stata arrestata. Non si conoscono i motivi del suo gesto. Nelle prossime ore, alcuni ospiti del Cpr, situato nelle campagne di Brindisi, potrebbero essere trasferiti altrove.