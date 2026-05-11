Incendio divampa nelle Everglades, nella contea di Broward – un nuovo rogo vicino a Florida City nella contea di Miami-Dade.

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Le squadre antincendio nel sud della Florida continuano a lavorare per contenere e spegnere gli incendi divampati nel fine settimana nelle contee di Broward e Miami-Dade , che continuano ad espandersi.

Il più grande dei due incendi si trova nelle Everglades della Florida, nella parte occidentale della contea di Broward, ed è stato denominato Max Road Fire.

L’incendio di Max Road, situato a ovest della US-27 e di Pines Boulevard, ha finora bruciato circa 5.600 acri ed è contenuto al 30%.

Membri della polizia e dei vigili del fuoco di Pembroke Pines sono stati dislocati nelle comunità vicine, come quella di Holly Lake, per monitorare l’evolversi della situazione e impedire che le fiamme si avvicinino ulteriormente alla zona.

“Il Servizio Forestale della Florida continua le operazioni di contenimento dell’incendio”, ha dichiarato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Pembroke Pines in un post su Facebook lunedì. “I residenti possono aspettarsi una forte presenza di elicotteri e personale di emergenza nella zona e non devono allarmarsi”.

Le autorità preposte ai servizi di emergenza hanno dichiarato che al momento non sussiste alcuna minaccia imminente per la comunità, ma si raccomanda ai residenti di tenersi aggiornati sulla situazione locale nel caso in cui dovesse cambiare.