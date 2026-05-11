VIDEO – Incendio nella notte alle porte di Torino. In fiamme un prefabbricato a Grugliasco, il fuoco visibile da tuttà la città

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Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Grugliasco, dove un vasto incendio è divampato in un prefabbricato di via Crea, proprio di fronte all’istituto superiore Vittorini. Sul posto sono intervenute undici squadre che hanno operato per ore per spegnere il rogo, visibile anche a grande distanza.

Le fiamme hanno interessato alcuni locali della Città Metropolitana, in passato utilizzati dalle associazioni di volontariato A.Gio, Pandhia e Regina Pacis e attualmente non in uso. Esclusa la presenza di persone all’interno dell’edificio. Durante la notte il sindaco di Grugliasco, Raffaele Bianco, ha invitato cittadini e curiosi a non avvicinarsi all’area per non ostacolare le operazioni di soccorso. In via precauzionale, ai residenti della zona è stato anche consigliato di tenere chiuse le finestre per limitare l’esposizione ai fumi sprigionati dall’incendio.

https://video.corriere.it/torino/incendio-nella-notte-alle-porte-di-torino-in-fiamme-un-prefabbricato-a-grugliasco-il-fuoco-visibile-da-tutta-la-citta/7e4229a7-4750-45b5-bb1f-43d34ae3bxlk