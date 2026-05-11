Salvataggio in acqua, 11 vigili del fuoco completano formazione specialistica

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Addestramento intensivo alla piscina Cappuccini, prove superate e nuove competenze operative per il Comando provinciale lungo il litorale e nello Stretto

Si è concluso a Messina il corso di abilitazione al Salvamento a Nuoto che ha coinvolto 11 unità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, impegnate in un percorso formativo intensivo finalizzato al potenziamento delle capacità operative in ambito acquatico.

L’attività addestrativa, della durata di due settimane, si è svolta presso la piscina comunale “Cappuccini” di Messina e si è conclusa venerdì 8 maggio 2026 con il superamento degli esami finali da parte di tutti i partecipanti.

Il corso è stato coordinato da un team di istruttori professionali di salvamento a nuoto del Corpo Nazionale, con il supporto dei tutor del Comando VF di Messina. Durante le sessioni i discenti hanno approfondito tecniche di approccio, recupero e trasporto di pericolanti in acqua, oltre a esercitazioni specifiche sulle manovre di primo soccorso e sulla gestione dello sforzo fisico in ambiente idrico.

Un addestramento definito particolarmente completo, che ha puntato a rafforzare la capacità di intervento rapido e sicuro in scenari di soccorso acquatico, elemento centrale per un territorio caratterizzato da un’ampia estensione costiera e dalla presenza dello Stretto.

L’esito positivo dell’esame finale per tutte le 11 unità rappresenta un ulteriore rafforzamento delle competenze operative del Comando di Messina, che potrà ora contare su personale specializzato aggiuntivo nella gestione delle emergenze in acqua.

Soddisfazione è stata espressa dal Comandante e dai funzionari del Comando, che hanno sottolineato l’impegno profuso dal personale e l’alto livello professionale dimostrato durante le prove pratiche svolte nell’impianto messinese.