Sassinoro, incendio all’impianto di compostaggio: in fiamme rifiuti stoccati all’interno della struttura

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n incendio è divampato questa mattina all’interno dell’impianto di compostaggio “New Vision” di Sassinoro, struttura sottoposta a sequestro giudiziario dallo scorso agosto nell’ambito di un’inchiesta per violazioni ambientali. L’allarme è scattato intorno alle 9:00, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi tra i cumuli di materiale stoccato all’interno del sito.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con una squadra supportata da un’autobotte, impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. Presenti anche i tecnici dell’ARPAC per i rilievi , i Carabinieri Forestali dell’Arma dei Carabinieri e il GOS (Gruppo Operativo Speciale) dei Vigili del Fuoco, al lavoro nelle attività di rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti coinvolti dall’incendio.

https://www.ntr24.tv/2026/05/11/sassinoro-incendio-allimpianto-di-compostaggio-in-fiamme-rifiuti-stoccati-allinterno-della-struttura/