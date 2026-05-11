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Un ragazzo di 23 anni è morto nel pomeriggio di oggi lunedì 11 maggio, investito da un treno alla stazione di Bollate. L’incidente, avvenuto poco dopo le 16,30, ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria sulle direttrici che collegano Milano e Saronno.

Il dramma si è consumato sui binari della stazione bollatese, in direzione Garbagnate. Per il giovane, un ragazzo di soli 23 anni, l’impatto con il convoglio è stato fatale: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Restano ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le cause che hanno portato il giovane sui binari nel momento del passaggio del treno.

Dopo l’allarme, l’area della stazione è stata raggiunta tempestivamente dai Vigili del fuoco di Rho, dalla Polizia ferroviaria, dai carabinieri e dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza e un’automedica. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire i fatti, isolando la zona dell’investimento per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione della salma.

https://www.saronnonews.it/2026/05/11/tragedia-a-bollate-nord-ragazzo-di-23-anni-muore-investito-dal-treno-traffico-sospeso-tra-milano-e-saronno/