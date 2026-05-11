Vasto incendio industriale a Sant’Arsenio, massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

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Sant’Arsenio – Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno di un capannone industriale nel comune salernitano, mobilitando un imponente dispositivo dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno interessato un’azienda operante nel settore delle infrastrutture stradali, specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie. L’allarme è scattato intorno alle ore 15. Sul posto sono intervenute squadre provenienti dai distaccamenti di Eboli, Sala Consilina e Policastro, supportate da sei autobotti, tre delle quali inviate dal comando di Napoli. Impiegati anche un mezzo schiumogeno, un carro aria per il rifornimento delle bombole d’ossigeno e il nucleo NBCR, attivato per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose.

All’arrivo dei soccorritori il rogo era già esteso all’intera struttura, che ha subito un parziale collasso a causa delle elevate temperature sviluppate dall’incendio. Fortunatamente, al momento non risultano persone ferite o coinvolte. Restano ancora sconosciute le cause che hanno provocato il vasto incendio. Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono senza sosta sotto il coordinamento del funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco.

https://www.battipaglia1929.it/2026/05/11/vasto-incendio-industriale-a-santarsenio-massiccio-intervento-dei-vigili-del-fuoco/