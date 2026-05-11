lunedì, Maggio 11, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Vasto incendio industriale a Sant’Arsenio, massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

Il Faro
Spread the love

Sant’Arsenio – Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno di un capannone industriale nel comune salernitano, mobilitando un imponente dispositivo dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno interessato un’azienda operante nel settore delle infrastrutture stradali, specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie. L’allarme è scattato intorno alle ore 15. Sul posto sono intervenute squadre provenienti dai distaccamenti di Eboli, Sala Consilina e Policastro, supportate da sei autobotti, tre delle quali inviate dal comando di Napoli. Impiegati anche un mezzo schiumogeno, un carro aria per il rifornimento delle bombole d’ossigeno e il nucleo NBCR, attivato per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose.

All’arrivo dei soccorritori il rogo era già esteso all’intera struttura, che ha subito un parziale collasso a causa delle elevate temperature sviluppate dall’incendio. Fortunatamente, al momento non risultano persone ferite o coinvolte. Restano ancora sconosciute le cause che hanno provocato il vasto incendio. Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono senza sosta sotto il coordinamento del funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco.

https://www.battipaglia1929.it/2026/05/11/vasto-incendio-industriale-a-santarsenio-massiccio-intervento-dei-vigili-del-fuoco/

Potrebbe anche interessarti

Chiusi dentro una borsa e gettati dentro al cassonetto: vigili del fuoco salvano 4 cuccioli

Il Faro

Coraggio e pensione 13 pompieri premiati, 6 sono della Bassa Valle

Il Faro

VIDEO – Tragico incendio domestico a Moneygall: muore una donna nella contea di Offaly

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *