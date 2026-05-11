lunedì, Maggio 11, 2026
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VIDEO – 11 feriti nell’esplosione di un’imbarcazione vicino alla famosa Haulover Sandbar di Miami.

Il Faro
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Le autorità statunitensi stanno indagando sulle cause di un’esplosione avvenuta a bordo di un’imbarcazione a Miami, nel sud della Florida, che ha causato il ferimento di 11 persone, secondo quanto riportato dalla BBC.

Il capo battaglione dei vigili del fuoco di Miami-Dade, Juan Arias, ha dichiarato ai giornalisti che le squadre di emergenza sono intervenute in seguito a segnalazioni di una “possibile esplosione di un’imbarcazione” presso il banco di sabbia di Haulover, una popolare località turistica.

Undici persone sono state trasportate negli ospedali locali per essere curate per ustioni e lesioni traumatiche, ha dichiarato Arias.

Le autorità non hanno rivelato la causa dell’esplosione. 

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