VIDEO – 120 vigili del fuoco intervenuti per un incendio nel centro di Los Angeles alimentato da materiale per ufficio – ferito un pompiere

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Domenica i vigili del fuoco hanno combattuto un incendio scoppiato nelle prime ore del mattino e rimasto attivo fino al pomeriggio in un negozio di articoli per ufficio nel centro di Los Angeles.

Circa 120 vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 4 del mattino presso l’edificio a due piani con soppalco al 1225 S. Hope St., vicino a West Pico Boulevard.

Alle 18:00, circa 14 ore dopo, l’incendio era sotto controllo, ha dichiarato al Times un portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles, ponendo fine a una giornata drammatica in cui le fiamme sembravano essersi placate, per poi riacutizzarsi. Un vigile del fuoco ha riportato ferite lievi ed è stato ricoverato in ospedale.

Giunti sul posto nelle prime ore del mattino, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte a fumo denso e fiamme. Sono passati alla modalità difensiva e hanno utilizzato un robot a controllo remoto per entrare nell’edificio, ha dichiarato la portavoce del LAFD, Jennifer Middleton. Sono stati richiesti anche i servizi antincendio dolosi e l’intervento di squadre aeree di emergenza.