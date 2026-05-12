martedì, Maggio 12, 2026
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Cade da un dirupo nel fiume Elsa: 44enne salvato dai vigili del fuoco

Il Faro
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Cade da un dirupo nel fiume Elsa e rimane ferito: a salvare un 44enne, nel tardo pomeriggio di ieri a Colle di Val d’Elsa, è stato il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco e distaccamento di Poggibonsi. La persona coinvolta è stata recuperata con barella Toboga e tecniche SAF, per poi essere affidata alle cure dei sanitari del 118. È stato trasportato alle Scotte in condizioni non gravi.

Sul posto anche i carabinieri e l’ambulanza della Misericordia di Colle Val d’Elsa.

https://corrieredisiena.it/news/cronaca/448931/cade-da-un-dirupo-nel-fiume-elsa-44enne-salvato-dai-vigili-del-fuoco.html

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