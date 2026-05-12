martedì, Maggio 12, 2026
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Decreti e circolariVigili del fuoco

Corsi di formazione per Responsabili e Operatori di “Centri Mobili di Revisione (CMRev)” degli automezzi rivolto al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Faro
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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

 Circolare n. DCF 2/2026 a firma del Capo del Corpo relativa ai Corsi di formazione per Responsabili e Operatori di “Centri Mobili di Revisione (CMRev)” degli automezzi rivolto al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/05/CORSI-DI-FORMAZIONE.pdf

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