Corsi di formazione per Responsabili e Operatori di “Centri Mobili di Revisione (CMRev)” degli automezzi rivolto al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Circolare n. DCF 2/2026 a firma del Capo del Corpo relativa ai Corsi di formazione per Responsabili e Operatori di “Centri Mobili di Revisione (CMRev)” degli automezzi rivolto al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
ALL.:
https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/05/CORSI-DI-FORMAZIONE.pdf