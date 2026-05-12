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Una mattinata di terrore ha sconvolto la frazione di Vetrego, a Mirano. Intorno alle 9:15 di oggi, una violenta esplosione, seguita da un incendio devastante, ha sventrato un appartamento al primo piano di una palazzina di due piani. Il bilancio è drammatico: una persona è stata ritrovata senza vita dai soccorritori, il corpo completamente carbonizzato dalle fiamme.

Secondo le prime, terribili indiscrezioni raccolte dagli investigatori, non si tratterebbe di un incidente. La vittima sarebbe un uomo che, al culmine di una violenta lite con la moglie, avrebbe deciso di darsi fuoco all’interno dell’abitazione. Prima del gesto estremo, secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe anche tentato di incendiare l’intero stabile, provocando la deflagrazione che ha allertato l’intero vicinato

https://www.zoom24.it/news/430205472262/esplosione-ed-incendio-in-appartamento-un-morto-carbonizzato