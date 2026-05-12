Festa della Repubblica – Celebrazioni dell’80°Anniversario della Fondazione della Repubblica

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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

In occasione della prossima Festa della Repubblica, che quest’anno riveste un significato di particolare rilievo celebrando l’80° Anniversario della scelta democratica e repubblicana del nostro Paese, la Prefettura di Como, in continuità con lo scorso anno, ha promosso una serie di iniziative solenni ed eventi celebrativi che coinvolgeranno l’intero territorio provinciale.

Al fine di garantire la massima diffusione del programma e favorire la partecipazione sentita e consapevole della cittadinanza, è stato predisposto dalla Prefettura un sito web dedicato a tutte le attività previste:

https://www.semmitalian.it/